Investissement majeur pour le Centre d’excellence sur les drones d’Alma

Le Centre d’excellence sur les drones d’Alma franchit une nouvelle étape pour s’imposer dans l’industrie des appareils volants sans pilote. Québec et Ottawa fournissent 1,6 million de dollars pour aménager un site d’exercice pour les drones.

Le Centre de préqualification Qualia prévoit l’aménagement d’un site pour tester et accréditer des drones et des capteurs dans différents scénarios.

Ce projet évalué à 2,4 millions de dollars dans sa globalité comprend des mises en situation comme des accidents de la route, des combats d’incendie, de la recherche en zone urbaine, de même que l’inspection des routes et des chemins de fer.

Le site a aussi pour but de former et d’accréditer les utilisateurs de drones.

Plus de détails à venir