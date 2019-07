Le rejet des offres d’achat rapproche un peu l’Apollo de Godbout

Ces offres ne répondaient pas aux critères qu’avait mis de l’avant la STQSociété des traversiers du Québec et n’étaient pas intéressantes financièrement, précise son porte-parole, Alexandre Lavoie.

Parmi les conditions qu’avait placées la STQSociété des traversiers du Québec , le navire devait obligatoirement battre pavillon canadien et l'acquéreur devait s’engager à l’opérer lui-même pendant au moins un an, sans le sortir des frontières du pays.

La STQSociété des traversiers du Québec se montre ouverte à considérer le projet d’en faire une épave pour les plongeurs au large de Godbout, souligne Alexandre Lavoie.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec. Photo : Catherine Audette

Nous, on attend que Godbout nous dépose un projet officiellement, précise Alexandre Lavoie. On attend que la communauté prenne réellement ce projet-là en main, ce ne sera pas un projet de la STQ. Mais les gens de la Côte-Nord, la communauté de la Côte-Nord, doivent nous déposer un projet officiellement et puis nous, à ce moment-là, on va prendre la décision. Le projet doit être plus intéressant que ce que l’on a reçu comme offre jusqu’à présent.

Si cette option ne se concrétise pas, il reste l’option de procéder à un démantèlement, mais ce n’est pas le choix numéro un de la STQSociété des traversiers du Québec , indique Alexandre Lavoie.

La STQSociété des traversiers du Québec espère recevoir une offre concrète rapidement de la part de Godbout et aimerait que l’Apollo ait quitté le port de Québec d’ici la fin du mois d’août.

Selon Alexandre Lavoie, la STQSociété des traversiers du Québec estime à environ 55 000 $ par mois le coût pour garder l'Apollo à quai à Québec en incluant les frais de quayage, gardiennage, courant de terre, etc.

La STQSociété des traversiers du Québec avait déboursé 2,1 millions pour en faire l’acquisition afin de remplacer le F.-A.-Gauthier à la traverse Matane–Côte-Nord durant ses réparations.

Le traversier F.-A.-Gauthier qui relie Matane à la Côte-Nord (archives) Photo : Radio-Canada

L’Apollo a notamment fait les manchettes lorsqu’il a heurté le quai de Godbout.

La coque de l'Apollo a été endommagée lors de l'arrivée du traversier au quai de Godbout. Photo : Michael Bacon

Ce navire, construit en 1970, n’aura assuré le service que durant 17

jours.