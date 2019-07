Nouveaux lits pour les soins palliatifs à domicile au Centre-du-Québec

Plus de patients des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska auront accès à des lits ajustables électriques.

Une entreprise de Baie-du-Febvre qui se spécialise dans la vente de ce type de lits à accepter d’en donner trois à la Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska.

La famille Jutras [...] espère que l’ajout de ces 3 nouveaux lits vous permettra de mieux servir notre population, plus particulièrement la clientèle en soins palliatifs,à domicile , a déclaré le président de Rotec international, Robert Jutras.

Ces lits serviront aux gens en soins palliatifs à domicile sur le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, précise la Fondation.

Nous pourrons ainsi desservir encore plus de personnes en soins palliatifs et en fin de vie sur notre territoire et leur permettre de vivre leurs derniers moments à leur domicile dans un environnement adapté à leurs besoins , indique la Fondation par voie de communiqué.