Plusieurs tempêtes ont marqué le sud de la Saskatchewan

Dans la petite ville d’Eston, située à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Saskatoon, un centre des opérations d'urgence a ouvert ses portes aux résidents dimanche soir. La tempête qui a traversé la municipalité a laissé derrière elle d’importants dégâts.

L'ouest de la ville d'Eston est parmi les endroits les plus touchés. L'église Full Gospel de la ville a été ouverte au cours de la soirée aux résidents qui cherchaient refuge. Photo : Facebook / @Loreen Buskell

À Craven, près de Regina, le festival Country Thunder a été mis à l’épreuve. Après l’annulation d’une partie de ses spectacles samedi soir à cause des vents, de la pluie et du tonnerre, le festival a fermé dimanche soir sa scène Beer Gardens et a demandé au public d’évacuer les lieux.

Au cours de la fin de semaine, Environnement Canada a confirmé qu'une tornade a touché terre samedi après-midi, dans le sud-est de la Saskatchewan, à 7 km au nord-ouest de Northgate.

Des averses de grêle ont aussi déferlé sur plusieurs villes samedi, comme à Mistusinne, près du parc provincial Douglas.

Je vis ici depuis 1982 et c’est la pire averse de grêle que nous ayons eue. Bruce Dorward, résident de Mistusinne

Selon le météorologue Blaine Lowry, d’Environnement Canada, des grêlons proches de la taille de balles de golf sont tombés dans cette région.

Des arbres et des caravanes motorisées ont été endommagés sur le site du parc provincial Douglas, d’après Brooke Lochbaum, porte-parole au ministère des Parcs, de la Culture et du Sport.

