Deux épisodes récents de vandalisme à une mosquée d'Owen Sound

Lors du premier incident, de la sauce aux tomates a été répandue à l'entrée et sur le toit de la mosquée et des œufs ont été lancés sur les murs. Le lendemain, d'autres œufs ont été lancés sur l'édifice et dans le stationnement par des vandales qui ont aussi versé de la moutarde à l'entrée.

La police d'Owen Sound affirme qu'une enquête a été ouverte sur les deux incidents, mais qu'elle ne détient pas encore d'informations sur les suspects.

Waleed Aslam, porte-parole de l'Association musulmane d'Owen Sound, affirme que la communauté a peur, mais qu'elle trouve un grand réconfort dans la forte mobilisation des gens pour protéger la mosquée.

C'est une ancienne mairesse d'Owen Sound, Ruth Lovell Stanners, qui a eu l'idée d'organiser une surveillance près de l'édifice afin que les gens puissent participer en toute quiétude aux prières du samedi soir.