Une artiste d’Ottawa dessine une pièce de monnaie de la forme du Canada

Alisha Giroux a raconté à CBC/Radio-Canada qu’elle dessinait la forme géographique pays pour le plaisir quand elle a réalisé que les côtes et les frontières interprovinciales pouvaient être représentées par des animaux.

Elle a donc dessiné le Québec en un harfang des neiges qui s’envole et l’Ontario, en huard. À l’autre bout du pays, la Colombie-Britannique est devenue un ours Kermode – aussi appelé « ours esprit », en raison de son pelage blanc.

L'artiste graphique Alisha Giroux a créé la première pièce de monnaie de la forme du pays. Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

Mme Giroux a décidé de publier en ligne une version bicolore de son dessin pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. Puis, l’année dernière, elle a reçu un appel de la Monnaie royale qui lui offrait de reproduire son dessin sur une pièce de monnaie.

J’ai pleuré un peu, parce que c’est immensément flatteur, surréel et très spécial , raconte-t-elle.

En vente pour 340 $

Alisha Giroux a précisé que son dessin avait dû être légèrement modifié afin de pouvoir l’apposer sur la pièce de monnaie. Nous avons bougé les provinces maritimes un peu pour qu’elles puissent entrer dans le cadre; c’était la partie la plus difficile. Mais à part ça, c’est sensiblement pareil au design original , explique-t-elle.

Les initiales de l’artiste figurent aussi sur la pièce, sous un geai bleu qui représente l’Île-du-Prince-Édouard – un détail que Mme Giroux ne réalise toujours pas .

Le verso de la pièce de monnaie dessinée par Alisha Giroux. Photo : Monnaie royale canadienne

La pièce d’une forme particulière est en vente au prix de 340 $, ce qui a poussé les amis d’Alisha Giroux à la surnommer la pièce Gucci . Néanmoins, sa famille va se la procurer, comme d'autres collectionneurs de tous les horizons.