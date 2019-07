Une chercheuse chinoise évincée du Laboratoire national de microbiologie

Le 5 juillet dernier, Dre Xiangguo Qiu, son mari Keding Cheng, ainsi qu’un nombre inconnu d'étudiants chinois auraient été écartés du seul laboratoire de niveau 4 au Canada, rapporte CBC News.

Un centre de recherche en infectiologie de niveau 4 est un laboratoire équipé pour étudier les maladies humaines et animales les plus graves et les plus meurtrières. Cela fait du laboratoire d'Arlington Street l'un des rares en Amérique du Nord à gérer des agents infectieux (virus, bactéries, parasites) nécessitant le niveau de confinement le plus élevé, comme c’est le cas pour le virus Ebola.

L'accès sécurisé pour le couple de chercheurs et leurs étudiants chinois a été annulé, selon des sources travaillant au sein du laboratoire et qui ne souhaitent pas être identifiées par crainte de représailles.

Cette mise à l’écart intervient plusieurs mois après que des informaticiens du LNMLaboratoire national de microbiologie soient entrés dans le bureau du Dre Qiu, en dehors des heures de bureau, et aient remplacé son ordinateur. Ses voyages réguliers en Chine ont également commencé à être refusés.

Lors d'une réunion tenue le 8 juillet, le personnel du LNM Laboratoire national de microbiologie a appris que le couple était en congé pour une période indéterminée. On leur a spécifié de ne pas communiquer avec eux.

En 2018, Dre Xiangguo Qiu avait reçu le Prix du Gouverneur général pour l'innovation des mains de la gouverneure générale Julie Payette. Photo : CBC News

Xiangguo Qiu est une éminente virologue qui a contribué au développement du ZMapp, un traitement contre le virus Ebola, qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

Affilié à une université chinoise

Originaire de Tianjin, en Chine, Xiangguo Qiu est arrivée au Canada en 1996 pour y suivre des études supérieures. Elle est toujours affiliée à l'université de cette ville et a fait venir de nombreux étudiants au fil des années afin de l'épauler dans son travail.

Elle occupait jusqu'alors le poste de responsable du développement de vaccins et de traitements antiviraux au sein du Programme des agents pathogènes spéciaux du laboratoire. Son domaine de prédilection est l'immunologie, mais la Dre Qiu est également professeure auxiliaire au département de microbiologie médicale de l'Université du Manitoba.

Son mari, Keding Cheng, travaille également au sein du laboratoire en tant que biologiste. Il a publié des travaux de recherche sur les infections du VIH, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les infections à l’E. coli et le syndrome de Creutzfeldt-Jakob.

Autorités rassurantes

Selon les informations reçues à ce jour, la GRC estime qu'il n’y avait à l’heure actuelle aucune menace pour la sécurité publique , a déclaré jeudi Robert Cyrenne, relationniste à la GRC, dans un courriel adressé à CBC News.

L'Agence de santé publique du Canada décrit le cas comme une violation des règlements interne et une affaire administrative et affirme que le ministère prend des mesures pour résoudre le problème rapidement , a déclaré Éric Morrissette, porte-parole de l’ ASPCAgence de santé publique du Canada .

Personne n’a été arrêté, a-t-il ajouté, avant de déclarer qu'il n'y aurait pas d'autre commentaire pour des raisons de confidentialité .

Un porte-parole de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a déclaré qu'elle était au courant d'une enquête administrative au laboratoire, mais qu'elle n'avait aucun commentaire à faire.

Nous pouvons assurer aux Canadiens qu'il n'y a absolument aucun risque pour le public canadien et que le travail du LNM se poursuit pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Mathieu Filion, directeur des communications de Santé Canada

Matthew Gilmour, directeur général scientifique du LNMLaboratoire national de microbiologie , n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire de CBC News.

Un porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada a déclaré que le ministère ne confirmera ni ne niera le fait qu'une personne a été arrêtée ou fait l'objet d'une enquête. Cette information ne sera rendue publique que si des accusations sont portées, a déclaré jeudi Judith Gadbois-St-Cyr dans un courriel.

Personne de l'ambassade de Chine n'a pu être joint pour commenter le dossier.

Ce n'est pas la première fois que la police enquête sur un incident dans ce laboratoire. En 2009, un ancien chercheur du laboratoire avait été reconnu coupable de tentative de contrebande de matériel génétique du virus Ebola à la frontière entre le Manitoba et le Dakota du Nord.

Le FBI enquête également sur des cas impliquant des chercheurs chinois aux États-Unis dans des dossiers similaires de violation de règles administratives.

D'après un reportage de Karen Pauls, CBC News