Entrée en vigueur partielle demain de la charte des voyageurs

Deux avions d'Air Transat ont été cloués pendant des heures sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa, en Ontario, le 31 juillet 2017. Des passagers y ont été plongés dans le noir, privés de nourriture et de climatisation.

Cette date est gravée dans la mémoire de Kim Leclerc Desaulniers qui revenait d’un voyage en Italie.

Au bout du compte, on a été six heures dans l'avion à ne rien se faire dire. Surtout par les agents, qui littéralement se cachaient. Il y a même un gars à un moment donné qui a dit : "On n'est pas du bétail, gardez-nous informés!"

Kim Leclerc Desaulniers, passagère du vol TS507 d’Air Transat