Les foules immenses qui se sont déplacées soir après soir, tout au long du Festival, nous confirment que nous allons dans la bonne direction , souligne Anne Hudon, directrice générale du Festival d’été de Québec ( FEQFestival d’été de Québec ).

Les nouveautés de 2019, soit la nouvelle Terrasse FEQFestival d’été de Québec , les spectacles After FEQFestival d’été de Québec et le nouvel emplacement de la Scène Loto-Québec ont permis entre autres d’attirer les festivaliers plus tôt sur le site et à rester plus tard.

La Terrasse FEQ Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ça veut dire qu’au-delà de l’expérience du spectacle qu’ils veulent voir à tout prix, il y a l’expérience qui commence à prendre de plus en plus de place, c’est ce qu’on souhaitait accomplir , ajoute-t-elle.

Le FEQFestival d’été de Québec compte d’ailleurs conserver l’an prochain son quartier général au Manège militaire.

En ce qui concerne le nombre de laissez-passer vendu, le FEQFestival d’été de Québec affirme avoir atteint ses objectifs, sans donner plus de détails.

Justin Boulet, Marjo, Breen Leboeuf, JF Dubé, Rudy Caya et Paulo sur la scène Bell du FEQ 2019. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

On a même légèrement dépassés dans les deux dernières semaines, il y a vraiment eu un engouement de fin de piste qui nous a même étonnés , affirme-t-elle.

Les foules les plus imposantes ont été attirées par Twenty One Pilots et Imagine Dragons, qui n’aura plus faire que deux chansons.

Le retour d’Imagine Dragons sur les plaines

Le directeur de la programmation, Louis Bellavance, affirme que le groupe américain Imagine Dragons veut revenir jouer sur les plaines d’Abraham, mais la date est loin d’avoir été fixée.

Ça peut être complexe, ça peut prendre des années comme ça peut se faire rapidement aussi , admet-il.

Imagine Dragons en spectacle sur la scène Bell du Festival d’été de Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le spectacle a dû être annulé samedi après deux chansons en raison d’un orage violent qui s’est abattu sur Québec. Plus de 80 000 personnes étaient sur les plaines.

Avec ce qu’ils ont vu hier, avec le moment incroyable qu’ils ont passé et qu’on a passé avec eux, cette histoire d’amour là est encore beaucoup plus forte aujourd’hui , souligne-t-il.

Une programmation difficile à bâtir

Louis Bellavance le répète depuis des mois, la programmation a été difficile à bâtir.

C’était une année où l’offre n’était pas abondante et puis on a dû créer cette programmation de toute pièce jusqu’à un certain point , dit-il.

C’est dans l’adversité qu’on a l’occasion de relever des défis plus importants et peut-être d’accomplir des choses plus grandes. Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ