S'affirmer en enfilant un costume

À ne pas confondre avec le Comiccon, le congrès Ganbatte rassemble les amoureux de la culture japonaise et de ses jeux vidéo.

Ici, la précision du costume est essentielle.

Plusieurs adoptent avec amusement la personnalité de leur personnage et y voient aussi une occasion de s'affirmer.

Avoir fabriqué tout ça me rend fière. Nos costumes sont peut-être inconfortables, mais on se sent confiant à l'intérieur.

Shanna Dush, dont le nom d'emprunt est Taco