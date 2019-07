Le Parti libéral du Manitoba veut éliminer les Offices régionaux de la santé

Dougald Lamont dit que l'abolition de ce palier administratif, ainsi que l'élimination de Soins communs, mènera à une plus grande responsabilité du ministère de la Santé. Certaines des responsabilités seront aussi transférées aux établissements de santé locaux.

Un des plus grands problèmes, c'est le manque de reddition [de comptes] dans le système de santé. C'est parce que M. Pallister ou le ministre de la Santé peut se débarrasser des problèmes. S'il se trompe, il peut toujours dire : c'est quelqu'un d'autre qui est le problème , affirme M. Lamont.

Le gouvernement Pallister a mis sur pied Soins Commun en 2017 dans le but de faciliter la planification et la prestation des soins à travers la province. L'organisme a assumé certaines des fonctions des offices régionaux de la santé de la province, dont les services ambulanciers, les services d’imagerie diagnostique et les services d’urgence.