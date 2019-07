Le Bercail-Coop de solidarité cherche à rester ouvert

En quelques jours, le moral a changé au Bercail. Les membres travailleurs de la coopérative voient maintenant une lueur d’espoir à leur avenir rapproché.

La publication qu’on a faite mercredi passé a suscité tellement de gens, qu’on est en train de travailler avec la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et avec la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) pour que Le Bercail puisse revivre , explique la chef cuisinière et seule membre restante du conseil d’administration, Jessica Otis.

Mercredi, l’équipe a annoncé la fermeture définitive du café-bistro en raison de problèmes d’assurances et du départ de trois membres du conseil d’administration.

L’annonce a généré des centaines de réactions sur les réseaux sociaux de clients qui ont déploré la perte de l'endroit à Rimouski.

J’avouerais qu’on était un peu découragés, "à boutte" avec tout ça. Alors on n’a pas cherché de solution , explique Jessica Otis.

La chef cuisinière explique que plusieurs personnes leur ont alors indiqué des options et des ressources pour contourner leurs problèmes d'assurances, comme le conseiller municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas.

Je revenais d’une rencontre sur l’avenue [de la] Cathédrale, quand j’ai vu une affiche qui disait : "Dernier menu de la semaine, fermeture définitive" , raconte ce dernier. Je n’en croyais pas mes yeux. Je suis entré à l’intérieur et les demoiselles m’ont dit que c’était à contrecœur, que c’était en raison des assurances qu’il était impossible pour eux de rester ouverts.

J’avais du mal à croire ça , poursuit Dave Dumas. J’adore ce petit restaurant qui est une coopérative, qui sert des menus santé et régionaux. Alors je leur ai indiqué des ressources présentes, comme la SOPER et la Coopérative de développement régional.

On est fatigués, mais on est plus motivés que jamais.

Jessica Otis, chef cuisinière du Bercail