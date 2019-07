L’organisation du Vieux-Quai en fête doit s’ajuster à la météo

La coordonnatrice de l'événement, Amélie Whittom se réjouit que l'ensemble des spectacles et les feux d'artifice aient toutefois eu lieu comme prévu.

Les efforts n'ont pas été ménagés pour lancer de la mousse. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Elle estime qu'environ 1500 personnes ont assisté à chacun des spectacles.

La météo n'a pas été de notre côté, mais dans notre malchance, on a été chanceux , relativise Amélie Whittom. Les soirs, ça se dégageait et on n'a presque pas eu de pluie. On a été un petit peu bénis de ce côté-là.

Bernard Adamus sur la scène du Vieux-Quai en fête avec ses musiciens Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

On a eu une belle assistance et une assistance courageuse avec des manteaux de pluie, les gens étaient là! Amélie Whittom, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

L'équipe du Vieux-Quai en fête a commencé à remisé les jeux gonflables plus tôt que prévu cette année. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Certaines scènes étaient installées sous des chapiteaux, ce qui a aussi facilité les choses dans le contexte. Gou-H et Groovy Aardvark, c’était plein à craquer, donc on était super contents , souligne Amélie Whittom.

Course aux couleurs

Cette année, la Course aux couleurs MAMU s'est tenue dans le cadre des activités du Vieux-Quai en fête. La pluie a débuté environ cinq minutes avant le départ des coureurs prévu à 9 h dimanche matin.

Le départ a été donné par vagues à la Course aux couleurs MAMU. Photo : Radio-Canada / François Robert

Roger Vachon, qui s’implique activement dans le comité organisateur de la Course aux couleurs MAMU et du Marathon MAMU, a encore une fois pris beaucoup de plaisir à lancer de la poudre colorée aux coureurs et marcheurs.

Roger Vachon du comité organisateur a lancé de la poudre colorée à plusieurs participants. Photo : Radio-Canada / François Robert

Les organisateurs ont précisé sur les réseaux sociaux en après-midi que 187 personnes étaient présentes à cette 5e course.

Après le départ donné derrière les Galeries Montagnaises, les participants empruntent le sentier sur le bord de l'eau à Uashat. Photo : Radio-Canada / François Robert

L’animatrice de foule de la séance de réchauffement a précisé que, grâce aux quatre précédentes présentations, près de 20 000 $ avaient été amassés au profit de la Maison de la famille L’Envol de Sept-Îles.

La somme récoltée cette année n’a pas encore été comptabilisée.

L'animatrice de foule et de la séance de réchauffement a démontré beaucoup d'entrain. Photo : Radio-Canada / François Robert

Avec les informations de Laurence Royer et de François Robert