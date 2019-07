Le festival Country Thunder incommodé par l'orage

Le festival Country Thunder, à Craven en Saskatchewan, a annulé une partie des spectacles samedi soir en raison des vents, de la pluie et du tonnerre.

Le mauvais temps qui s'abattait dans le secteur au nord-ouest de Regina a entraîné l'évacuation de la zone principale du festival et l’annulation du spectacle de Travis Tritt et de la tête d'affiche Tim McGraw.

« Nous avons pris la décision à 20 h 37 de sortir Travis Tritt de la scène, d'évacuer la zone principale, de mettre tout le monde à l’abri », a déclaré le porte-parole de Country Thunder, Gerry Krochak.

Des équipements de scènes ont été endommagés, empêchant la prestation de Tim McGraw, selon les organisateurs.

« Il y a eu beaucoup d’équipements qui ont été lourdement endommagés, beaucoup d’eau sur la scène », a expliqué M. Krochak.

Selon les organisateurs, personne n'a été blessé dans l'incident.

Le spectacle de Chris Stapleton dimanche se déroulera comme prévu, les terrains sont en train de sécher, dit l'organisation.

Les festivaliers sont invités à utiliser les autobus ou d’autres services de navette pour se rendre sur les lieux.

Steve Earle et The Dukes, The Road Hammers, Jimmie Allen font également partie de la programmation dimanche.

Selon Environnement Canada, les conditions demeurent favorables à des phénomènes météorologiques plus violents dans le sud de la Saskatchewan dimanche après-midi et dimanche soir.