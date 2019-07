Voleur de pelle mécanique recherché

Des patrouilleurs ont tenté de l'intercepter vers minuit, alors qu'il circulait sur le boulevard Allard.

La pelle venait d'être volée dans un chantier de construction.

On dit que l'homme qui conduisait la pelle mécanique refusait de s'immobiliser. On parle d'une courte poursuite à très basse vitesse sur environ 1 kilomètre. Le conducteur s'est immobilisé près de la rue Brouillette et a pris la fuite dans un secteur résidentiel. Rapidement, les agents ont encerclé le secteur et ont demandé le maître-chien sur place. Le suspect n'a pas été repéré par les agents , indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête, mais n'a aucune information à divulguer sur le suspect.