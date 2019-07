Fuite de bitume dans la rivière des Outaouais : inquiétudes à Lac-Simon

Cette fuite a été provoquée par l'accident d'un camion-citerne près du camping de la rivière des Outaouais dans la réserve faunique La Vérendrye.

Le plan d'eau est aussi grandement fréquenté par tous les Algonquins, à la fois de Kitcisakik, Rapid Lake et Kitigan Zibi.

L'accident a forcé les membres des communautés à arrêter d'y pêcher, affirme le conseiller de la communauté de Lac-Simon, Simon Wabanonik.

Il veut en savoir plus sur les conséquences du déversement On sait qu'au niveau d'Environnement Canada, ils sont sur place et au niveau du Québec aussi, dit-il. Mais on veut avoir aussi les rapports et conclusions, si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, la dangerosité de ce produit-là, est-ce que ça va contaminer les espèces animales, le poisson, ce sont tous des questionnements pour lesquels nous n'avons pas de réponses aujourd'hui.