Programmation légèrement modifiée par la météo au Gaspesia SUP FEST

Plusieurs activités d’initiation pour les débutants et de perfectionnement pour les pagayeurs avertis avaient été prévues pour ce premier Gaspesia SUP FEST.

Clinique sur la planche à pagaie en eaux calmes. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Jean-François Tapp

C’est surtout pour l’activité de SUP Yoga que la température était la moins convenable avec la forte pluie, souligne le directeur d’Événements Gaspesia, Jean-François Tapp.

Comme Dame Nature s’est mêlée un peu du succès de l’événement, on a transformé certaines activités pour finalement offrir des ateliers d’initiation au SUP Surf dans le secteur de Cap-d’Espoir qui est un secteur très, très prisé pour le surf , précise Jean-François Tapp. Donc hier et aujourd’hui, on a transformé nos programmations pour plutôt aller surfer dans les vagues.

Clinique où les participants pouvaient expérimenter le surf avec la planche à pagaie Photo : Gracieuseté de Jean-François Tapp

Entre 50 et 60 participants ont participé aux activités du samedi.

Des formations pour les guides d’aventure ont eu lieu du mercredi au vendredi. Les activités pour le grand public ont débuté vendredi soir avec des projections de films liés à la planche à pagaie et l'essai de diverses planches.

Un atelier sur la réparation avait aussi été prévu. Photo : Gracieuseté de Jean-François Tapp

Ici, en fin de semaine à Percé, il fait vraiment une température exécrable , indique Jean-François Tapp. Même si ce n’est pas l’ambiance que l’on souhaitait pour un festival de [planche à pagaie], il n’en demeure pas moins que l’on a encore été en mesure de prouver que, peu importe la température en Gaspésie, il y a moyen de vivre des aventures extérieures vraiment intéressantes, vraiment épiques. C’est ça que l’on a retenu de notre journée d’hier.

La pagaie trouve ici une autre utilité. Photo : Gracieuseté Jean-François Tapp

On ne verra pas Noé passer avec son arche à tous les 13 juillet , conclut Jean-François Tapp avec un sourire dans la voix.

L’événement devrait être de retour à la même période l’an prochain.