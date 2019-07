Décès de Joseph Rouleau : l'Opéra de Québec perd son dernier ambassadeur

Le décès du chanteur lyrique Joseph Rouleau vendredi est un coup dur pour l'Opéra de Québec et son directeur général Grégoire Legendre.

La mort de M. Rouleau marque la fin d'une ère pour l'Opéra de Québec qui vient ainsi de perdre son dernier ambassadeur. Ils étaient quatre à détenir ce titre honorifique : Joseph Rouleau, Pierre Boutet, François de Courval, Richard Verreau. Tous sont morts récemment se désole Grégoire Legendre.

Un titre honorifique qui a permis à M. Rouleau de faire la promotion de l'Opéra de Québec à travers le monde.

« M. Rouleau a toujours été intéressé par ce qu'on faisait à Québec et il nous a toujours vraiment encouragés et soutenus ici à Québec », souligne Grégoire Legendre, directeur général et artistique de l'Opéra de Québec.

Grégoire Legendre, directeur général de l'Opéra de Québec Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Son dernier rôle professionnel c'est d'ailleurs ici à Québec qu'il l'a incarné mentionne M. Legendre. Il avait 83 ans et a joué Gonzalo dans The Tempest de Thomas Adès au Grand Théâtre dans le cadre du Festival d'opéra en 2012 . Il a pris sa retraite du chant par la suite.

Tout le monde lyrique du Québec, on perd notre père, on perd un modèle, on perd un collègue, c'est un grand ami aussi. Grégoire Legendre, directeur général et artistique de l'Opéra de Québec

Grégoire Legendre connaissait Joseph Rouleau personnellement depuis une trentaine d'années. J'ai eu la chance de chanter avec lui, je l'ai connu comme collègue et après je l'ai engagé à l'Opéra de Québec plusieurs fois.