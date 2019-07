Ian Clermont quitte les Huskies pour relever de nouveaux défis

Dimanche matin, il est revenu sur la nouvelle dans un message publié sur Facebook et qui a été largement commenté.

En 2009, Ian Clermont est entré en poste en pleine saga de l'agrandissement de l'aréna du Centre récréatif Dave-Keon.

Cependant, pour lui, la rénovation de ce bâtiment était avant tout une chance pour l'organisation.

« Je voyais ça comme une belle opportunité pour bâtir quelque chose de très familial au divertissement, à l'accompagnement des partisans et à la restauration. C'était une belle planche à dessin pour bâtir quelque chose qui nous ressemblerait, à la chaleur des gens de la région et au dynamisme des gens de Rouyn-Noranda », se souvient-il.

L'explosion des moyens de communication

Depuis, les moyens de communication de l'équipe ont pris beaucoup d'expansion, remarque Ian Clermont.

On est passés de diffuseur d'informations à créateur de contenus.

« Au départ, les gens appelaient aux Huskies par téléphone pour savoir les résultats, maintenant, toutes nos parties sont webdiffusées, on peut télécharger des applications pour connaître les résultats en temps réel, sur Instagram, on peut regarder des reprises vidéos qu'on met en ligne, on peut suivre l'équipe sur Twitter »

Ian Clermont retournera travailler dans le monde médiatique pour Bell Média.