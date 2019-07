Fermeture de la ligne Trillium de l’O-Train à Ottawa dès lundi

La fermeture de la ligne Trillium est en quelque sorte devenue une tradition estivale, mais cette fois-ci, la ligne sera fermée pour un laps de temps plus court que par le passé.

Le train sera remplacé par une navette entre le 15 et le 21 juillet. À partir du 22 juillet, le train reviendra en service entre les stations Greenboro et Carling.

Les autobus continueront de faire la navette entre les stations Carling et Bayview entre le 22 juillet et le 18 août et les passagers pourront transférer de l’autobus au train à la station Carling.

Le service de la ligne Trillium reviendra à la normale à 6 h le lundi 19 août.

Faible impact pour les passagers

Les travaux en saison estivale sont ceux qui ont le plus faible impact sur les usagers de l’O-Train, selon la Ville d’Ottawa, puisqu’il s’agit du moment de l’année où ils sont les moins nombreux.

Bon nombre des usagers de la ligne sont des étudiants de l’Université Carleton qui ont terminé les cours au mois d’avril. Les étudiants qui poursuivent leurs études pendant la session d’été seront de toute évidence touchés par cette fermeture.

OC Transpo va procéder à des interventions d’entretien annuel et de mise à niveau des rails pendant la fermeture.

Par ailleurs, d’autres arrêts de service ponctuels pourraient survenir pendant l’été afin de parachever des travaux sur d’autres tronçons.

En ce qui a trait au viaduc de l’autoroute 417 lui-même, il sera remplacé quelque part entre 2020 et 2025, selon le ministère ontarien des Transports.

