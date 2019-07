Pédaler pour le logement abordable

John Loewen et son fils Sam participent à l'aventure qui s'est amorcée la semaine dernière et s'étend sur trois États américains.

« Je suis enthousiaste à l’idée de faire le trajet », s'est exclamé Sam dans une entrevue avant que les deux ne prennent la route.

Le couple père-fils s'est joint à 26 autres Winnipégois qui pédalent entre l’Oregon et le Wyoming pour recueillir des fonds afin de permettre à l’organisation non gouvernementale de construire une maison pour une famille de Winnipeg.

Le voyage de deux semaines comprend 10 jours en selle, 4 jours de déplacement et 1 jour de repos. Les cyclistes doivent parcourir en moyenne plus de 100 kilomètres par jour.

Selon le site Web d’Habitat pour l'humanité, le dénivelé dans cette aventure est de 10 658 mètres.

M. Loewen qui participe à l'activité de financement depuis 24 ans se dit fier d'enfiler des centaines de kilomètres pour la cause et par défi personnel.

« Pour les cyclistes en nous, nous avons cet événement qui permet de relever un défi personnel de plus de mille kilomètres en deux semaines et de recueillir des fonds pour aider à transformer la vie de familles », a dit M. Loewen.

Selon le site Web d'Habitat pour l'humanité, l’initiative rapporte plus de 175 000 $ par année.

L'organisme international sans but lucratif travaille avec des bénévoles, des donateurs et des propriétaires pour construire et réparer des maisons unifamiliales et des immeubles à logements multiples abordables.

Le Cycle de l’espoir se termine par un défilé à Winnipeg aux environs du 20 juillet.

D'après les informations de Nadia Kidwai