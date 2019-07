Disparition du président de Savoura et de son fils : la zone de recherche réduite de 44 %

Stéphane Roy et son fils devaient rentrer mercredi de leur chalet situé à Parent, en Mauricie, mais ils ne sont jamais arrivés à destination.

La zone de recherche, qui couvrait à l'origine 20 000 kilomètres carrés, a pu être grandement réduite grâce à des informations reçues par les FACForces armées canadiennes .

Selon le major Christian Labbé, les FACForces armées canadiennes travaillent de concert avec la famille de M. Roy afin d'établir différents scénarios possibles. On s'informe sur ses habitudes, ses horaires, et une fois l'ensemble des informations réunies les différentes possibilités se réduisent.

Ce travail a permis de réduire la zone de recherche d'environ 44 %. Elle s'étend désormais du chalet familial dans les Laurentides à la résidence de Stéphane Roy, dans la région de Saint-Jérôme.

On met désormais nos ressources dans une zone qui est beaucoup plus petite. La température est aussi de notre côté, alors on espère avoir de meilleurs résultats dès aujourd'hui.

major Christian Labbé