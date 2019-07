Défi vélo Amos-Québec 2019 : 100 000 $ remis à la Maison des greffés Lina Cyr

Ils sont arrivés à destination samedi en fin d'après-midi, après avoir pédalé sur une distance de 1000 km.

Les participants au Défi vélo Amos-Québec 2019 ont amassé 100 000 $ au profit de la Maison des greffés Lina Cyr.

C'est plus du double de l'objectif fixé au départ. Une traversée effectuée sans incident, se réjouit Jacques Larivée.

Le coordonnateur de l'événement dit que le groupe a terminé la course avec le sentiment du devoir accompli.

Les gens ont été très généreux à la cause. On a été suivis toute la semaine sur Facebook et les dons rentraient énormément

Jacques Larivée, le coordonnateur du défi