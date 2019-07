Des experts du gouvernement ontarien en faune demandent aux membres du public de contribuer à l’effort de traquer le nombre et la localisation des cochons sauvages dans la province alors que les inquiétudes montent face à leur impact sur les récoltes et de dommages potentiels aux zones humides.

Le terme cochon sauvage est utilisé pour décrire un animal hybride entre le cochon domestique et le sanglier.

Les sangliers ont été importés en Ontario dans les années 80 et 90 pour diversifier la production porcine, mais tant des sangliers que des cochons se sont échappés au fil des ans, et sont redevenus sauvages.

Des experts estiment que ces cochons sauvages peuvent atteindre un poids de 100 kilos. Depuis l’automne, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario recense les observations de l’animal. Jusqu’à présent, 28 observations ont été faites, dont deux dans l’Est de l’Ontario.

En novembre dernier, quelqu’un a aperçu un cochon sauvage à Lefaivre, située à une heure de route à l’est d’Ottawa. Puis, en mai, une caméra installée dans le comté de Plantagenet, à 70 km au sud-est de la ville, a photographié l’animal.

Les cochons sauvages sont de véritables désastres écologiques , a affirmé Ruth Aschim, une étudiante au doctorat de l’Université de Saskatchewan qui a fait des recherches sur l’espèce.

Les scientifiques ontariens n’ont aucune idée précise du nombre de cochons sauvages qui se trouvent dans la province, ce pour quoi ils demandent maintenant l’aide du public. C’est une question d’une très grande importance , a expliqué la chercheure du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario Erin Koen, qui est basée à Peterborough.

La scientifique Erin Koen travaille pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario. Photo : Gracieuseté d'Erin Koen

Nous nous trouvons actuellement dans les premières étapes, mais le fait d’avoir les yeux du public sur le terrain est très important afin que nous ayons une meilleure idée d’où ils se trouvent et combien ils sont , a-t-elle dit.

Malgré le manque de données sur cette population, Mme Koen croit que leur nombre est en augmentation, notamment en raison du taux de reproduction élevé des cochons, qui peuvent donner naissance dès l’âge de six mois.

Une femelle peut donner naissance à 100 porcelets en deux ans , a-t-elle dit.

« Ils mangent n’importe quoi »

Par ailleurs, ce sont les habitudes alimentaires de ces animaux qui représentent la plus grande menace, selon Mme Koen. Ils sont vraiment destructeurs parce qu’ils mangent à peu près tout ce qui pousse. Alors, s’ils vont dans un champ de maïs, ils vont détruire les récoltes.

Cette situation survient d’ailleurs à grande échelle au sud des États-Unis et dans les Prairies canadiennes, a-t-elle mentionné.

Les cochons sauvages détruisent aussi des aires sensibles alors qu’ils déracinent des plantes en cherchant de petits reptiles et des amphibiens. Ils détruisent des zones humides, et ça dérange l’habitat de nos espèces indigènes qui en dépendent, et ce, tant pour la flore que pour la faune , a décrit Mme Koen.

Par ailleurs, une fois installés dans un territoire, les cochons sauvages sont difficiles à éradiquer puisqu’ils ont peu de prédateurs naturels. Ils sont aussi des animaux nocturnes intelligents, ce qui veut dire qu’ils évitent efficacement les contacts avec les humains.

Mme Koen a toutefois indiqué qu’il est trop tôt pour élaborer un plan de contrôle du nombre de porcs sauvages et qu’il est plutôt favorable d’avoir une meilleure compréhension de leur nombre avant d’agir pour réduire cette population.

Ce sera à la province de décider si la population de porcs sauvages doit être contrôlée pour limiter ses impacts, selon Mme Koen. D’autres juridictions ont trappé ou autorisé une chasse contrôlée de l’espèce, sans avoir véritablement de succès, a-t-elle noté.

D'après les informations de Laurie Fagan de CBC