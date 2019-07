Ateliers sur les mystères de la fabrication du Fromage au village

« Le fromage et ses mystères » permet aux participants de percer les secrets de fabrication, les différentes qualités et les ingrédients utilisés dans les fromages.

C'est la première année que l'atelier est organisé par l'entreprise, avec une projection vidéo et photo et une dégustation de différents produits.

La copropriétaire Hélène Lessard affirme que l'idée est née notamment de demandes de citoyens qui souhaitaient en apprendre davantage sur le fromage.

C'est vraiment une façon pour nous d'assurer une clientèle, mais aussi de rendre les gens plus intéressés par le fromage. La copropriétaire Hélène Lessard

Chez nous québécois, canadiens et nord-américains, le fromage en en mange, dit-elle. Puis on est beaucoup plus intéressés depuis qu'il y a plein de petites fromageries artisanales. Mais quand on se compare à certains pays européens, on est loin d'être connaisseurs de fromage donc c'est pour que les gens s'intéressent davantage au fromage et pour qu'ils en consomment plus.

Les premiers ateliers ont attiré une centaine de curieux.