Faut-il punir ceux qui appellent le 911 pour se plaindre après une alerte Amber?

Encore une fois, après la plus récente alerte Amber qui a touché la région aux petites heures, jeudi, bon nombre de personnes ont logé un appel au 911 pour se plaindre de s’être fait réveiller.

Les deux jeunes garçons qui faisaient l’objet de la recherche ont été retrouvés sains et saufs en compagnie de leur grand-père à Toronto, mais cela semblait rendre indifférents les gens frustrés d’avoir été réveillés par l’alerte au son reconnaissable.

Maintenant, certaines personnes se questionnent à savoir si ces gens qui contactent le 911 pour se plaindre devraient faire face à des amendes ou des accusations parce qu’ils engorgent les lignes téléphoniques d’urgence sans fondement.

Quelqu’un qui appelle parce qu’il est frustré de s’être fait réveiller de la sorte n’est pas une urgence, vous compromettez la sécurité du public , a plaidé le sergent Stacey Whaley de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Selon lui, les gens qui se plaignent de cette façon sont immoraux .

C’est pour sauver la vie d’un enfant que nous procédons ainsi et si quelqu’un se plaint parce que leur sommeil est compromis en raison de cela, c’est incompréhensible , a-t-il dit.

Des appels de partout en province

Le sergent Whaley n’était pas en mesure de préciser le nombre de plaintes formulées par des citoyens au 911 à la suite de l’alerte de jeudi, mais a souligné que ces appels provenaient de partout en province .

Il dit ne pas être au courant si des plaignants feront ou ont fait face à des conséquences après les appels de jeudi dernier. Toutefois, la priorité de la PPOPolice provinciale de l’Ontario est d’éduquer le public à savoir pourquoi il ne faut pas appeler le 911 sauf en cas d’urgence immédiate.

Porter des accusations contre quelqu’un pour ce genre d’action devrait se limiter aux gens qui agissent de façon répétée ou malicieuse, a pour sa part soutenu l’avocat criminaliste de la région d’Ottawa Michael Spratt.

Selon l'avocat Michael Spratt, les gens qui contactent le 911 sans motif valable pourraient souffrir de problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Lui non plus n’a pas été témoin d’une personne accusée de contacter le 911 pour se plaindre d’une alerte Amber, mais il a raconté avoir représenté une personne accusée de constamment appeler le 911 pour commander de la pizza et de la bière.

Il a soutenu que les gens qui abusent du service du 911 pourraient souffrir de problèmes de santé mentale et que porter des accusations pourrait de pas avoir un effet dissuasif efficace.

Les conséquences pour une personne trouvée coupable pourraient par ailleurs compenser les coûts d’un répartiteur du 911 qui doit composer avec ces appels non urgents.

La province évalue « toutes les options »

La province a indiqué qu’elle évalue toutes les options pour s’assurer que les gens de gaspillent pas les ressources des services d’urgence .

Lorsqu’un enfant est disparu, nous avons un rôle à jouer en tant que membres de la communauté. Plusieurs enfants ont été retrouvés grâce à l’alerte Amber, mais cela ne fonctionne que si tout le monde reçoit l’alerte. Simplement dit, un enfant disparu est une urgence , a affirmé la Solliciteure générale de l’Ontario, Sylvia Jones, dans une déclaration écrite transmise à CBC/Radio-Canada.

Il est plus qu’insensible de se plaindre d’une alerte Amber, c’est même dangereux. Les gens qui utilisent le 911 pour loger de telles plaintes engorgent nos services d’urgence , a-t-elle poursuivi.

5 alertes Amber en Ontario cette année

L’alerte Amber de jeudi concernait deux frères âgés de 2 et 4 ans. En mai, un garçon de trois ans a été retrouvé sain et sauf après que sa mère eut négligé de le rapporter à sa grand-mère. En avril, un garçon de cinq ans a été trouvé à Chatham-Kent, à près de 300 km de chez lui. En mars, une fillette de 5 ans a été retrouvée à Markham après que son père l’eut prise à l’école.

Toutefois, l’histoire ne s’est pas conclue d’une façon aussi heureuse pour Riya Rajkumar, 11 ans, qui a été retrouvée sans vie à la maison de son père, à Brampton, en février.

Son père, Roopesh Rajkumar, a été accusé de meurtre au premier degré, mais il a plus tard succombé à une blessure qu’il s’était lui-même infligée le soir de la mort de sa fille.

D'après les informations de Kimberley Molina de CBC