Sudbury défile à son tour pour la Fierté

Comme de nombreux festivals de la Fierté à travers le monde, les organisateurs de Sudbury ont tenu à souligner le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, un événement fondateur pour la communauté LGBTQ+.

Cette année, c'est le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall qui se sont passées en juin 1969 à New York, donc toutes les prides dans le monde ont souligné cet anniversaire à leur façon. Nous, on a voulu s'assurer que c'est bien reflété dans nos discours et dans notre programmation , a expliqué le secrétaire du conseil d'administration de Fierté Sudbury, Alex Tétreault.

Alex Tétreault s'est dit heureux de voir autant de monde assister à la Fierté de Susbury cette année. Photo : Radio-Canada

M. Tétreault considère que l'événement de Sudbury met en avant le travail des organismes communautaires.

Ici c'est encore beaucoup axé sur la communauté, c'est des partenaires communautaires, des organismes locaux, tandis que dans les plus grandes villes on a des plus grands partenaires, c'est beaucoup plus "corpo" , estime-t-il.

La présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, Bernadette Lamirande, participe à la Fierté de Sudbury pour la 5e fois.

Bernadette Lamirande souhaiterait que les personnes LGBTQ+ se sentent bien intégrées, que ce soit dans les écoles ou au sein de la communauté. Photo : Radio-Canada

On est présent ici pour rappeler aux gens que l’éducation à cette communauté dans nos écoles est vraiment importante. On veut que les élèves se sentent à l’aise et surtout avec les coupures que Ford a faites, les personnes de la communauté LGBTQ+ vont avoir moins de soutien et c’est vraiment important pour eux de se sentir à l’aise dans nos salles de classe et dans la communauté , a-t-elle déclaré.

C'est la 22e année consécutive que la Fierté est organisée dans la capitale du Nickel.

Avec les informations de Justine Cohendet