Alerte d'orages violents en Saskatchewan

Une ligne d'orages violents s'est formée juste à l'est et au sud-est de Regina et se déplace vers l'est, indique Environnement Canada.

Certains secteurs pourraient recevoir des grêlons allant de la taille d'un cinq cents à celle d'une balle de ping-pong. De très fortes rafales et de la pluie forte sont à prévoir.

Plus tôt, certains secteurs de l'ouest de la province étaient touchés par une alerte de tornade, qui a été levée en fin de soirée.

Alertes d'orages violents en vigueur pour :

Estevan - Weyburn - Radville - Milestone

Fort Qu'Appelle - Indian Head - Lumsden - Pilot Butte

Moose Jaw - Pense - Central Butte - Craik

Outlook, Watrous, Hanley, Imperial et Dinsmore

Veilles d'orages violents en vigueur pour :

Assiniboia, Gravelbourg et Coronach

Carlyle, Oxbow, Carnduff, Bienfait et Stoughton

Humboldt, Wynyard, Wadena, Lanigan et Foam Lake

Kamsack, Canora et Preeceville

Moosomin, Grenfell, Kipling et Wawota

Swift Current, Herbert, Cabri, Kyle et Lucky Lake

Ville de Regina

Yorkton, Melville et Esterhazy