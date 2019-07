Les Wanderers encore vaincus par le Cavalry FC à Halifax

Engagées dans le Championnat canadien, les deux équipes foulaient le terrain pour la troisième fois en sept jours, et n’ont pas joué samedi leur match le plus intense de la saison. Le Cavalry était de plus fraîchement débarqué d’un périple à Vancouver.

Le meilleur buteur de la ligue, Sergio Camargo, n’était pas du onze partant des visiteurs et n’a fait son apparition qu’en fin de deuxième demie. Son arrivée a fait la différence : Camargo a trouvé son coéquipier Oliver Minatel, lui-même entré en jeu après une substitution, et le Brésilien a marqué à la 85e minute.

Du côté des Wanderers, les attaquants Juan Diego Gutiérrez et Luis Alberto Perea étaient du onze partant pour la première fois depuis le 4 mai, et Zoom Langwa avait cédé sa place à Alex de Carolis à l’arrière gauche.

Début de la deuxième moitié de saison

Le Cavalry FC est le seul club de la CPL à avoir triomphé au Wanderers Grounds d’Halifax cette année. Il s’agissait de plus de leur troisième succès en autant de matchs face aux Wanderers, après des victoires de 2-0 à Calgary le 25 mai et de 2-1 à Halifax le 19 juin.

La Première Ligue canadienne de soccer (CPL) divise sa saison en deux moitiés : la saison printanière et la saison d’automne, qui vient de commencer. Champions de la première moitié avec 8 succès en 10 matchs, le Cavalry FC vient d’amorcer la seconde partie du calendrier avec deux victoires.

Les Wanderers, qui comptent une victoire et une défaite en deuxième moitié de saison, seront à Hamilton pour affronter le Forge, mercredi soir prochain. Halifax a gagné le seul duel entre les deux clubs, 2-1 à Hamilton au début mai.

Championnat canadien

Les Wanderers d’Halifax disputent au Fury d’Ottawa la troisième ronde du Championnat canadien. Mercredi dernier à Halifax, malgré deux égalisations, les Wanderers se sont inclinés 3-2.

Célébration d'un but des HFX Wanderers lors du match du Championnat canadien contre Ottawa le 10 juillet à Halifax. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

S’ils espèrent continuer leur route dans le tournoi et accéder au tour suivant face au Toronto FC, les Wanderers devront gagner par au moins deux buts leur match retour, le 24 juillet à Ottawa, puisque le nombre de buts à l’extérieur sert de bris d’égalité dans cette compétition.

Succès aux guichets

Par ailleurs, le succès des HFX Wanderers aux guichets ne se dément pas. Samedi, ils étaient 6177 personnes à remplir une fois de plus à pleine capacité les gradins du Wanderers Grounds.

En huit parties à domicile, le club de première année a attiré plus de 6000 partisans à six reprises, et on n’a jamais dénombré moins de 5300 personnes.