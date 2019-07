Nouvelle saison pour le marché public de Sept-Îles

Le marché public de Sept-Îles profite du Vieux-Quai en fête pour lancer sa saison 2019. Plusieurs producteurs locaux étaient au rendez-vous samedi, pour faire déguster et vendre leurs produits à la population.

Le marché public se déroule tous les samedis de l'été de 10 h à 16 h à la tente jaune près du parc du Vieux-Quai, explique la propriétaire du Végétarien, Mélodie D'Anjou.

Mélodie D'Anjou, copropriétaire du Végétarien à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il y a différents volets : les producteurs maraîchers, la transformation, des produits comme le marché Napoléon, entre autres avec des confitures, des ketchups , indique Mélodie D'Anjou. Nous aussi, on fait de la petite transformation. Sinon, cette année on a une nouvelle personne qui s'est jointe à nous avec des produits artisanaux, savons, bombes de bain, etc.

Plusieurs sortes de confitures à base de petits fruits cueillis sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les visiteurs du marché devraient bientôt pouvoir commencer à apercevoir sur certains produits le logo identifiant les produits locaux de la Côte-Nord, qui a récemment été rendu public.

Le nouveau logo qui permettra d'identifier les produits bioalimentaires de la Côte-Nord Photo : Table bioalimentaire de la Côte-Nord

Avec les informations de Laurence Royer