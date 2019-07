Une avenue Cartier piétonne?

Cette fin de semaine sur l’avenue Cartier, des spectacles ont été organisés par la Société de développement commercial (SDC) du quartier Montcalm, en partenariat avec le Festival d'été de Québec ( FEQFestival d'Été de Québec ).

De pouvoir danser en plein air comme ça en été, avec des musiciens locaux, c'est tellement le fun , fait savoir la résidente Tara Connor.

On était sur la terrasse et on n’a pas pu y résister. On s'est dépêchés de payer pour venir, pouvoir profiter un peu de l'atmosphère , ajoute Claude Gagnon.

Des musiciens mettent de l'ambiance sur l'avenue Cartier. Photo : Radio-Canada

Hausse de l'achalandage

Durant cette période, des commerçants observent une augmentation de l’achalandage en raison d’une forte concentration de piétons.

Certains vont même jusqu'à vouloir davantage de fermetures aux automobilistes et répéter l'expérience.

C'est extraordinaire. Je pense que l'avenue Cartier devrait être ouverte tous les soirs avec de l'animation, les gens sont contents, les commerçants sont contents , affirme Kim Colonna, propriétaire de Petits Creux & Grands Crus.

On aime énormément ça et on veut que ça continue. Kim Colonna, propriétaire de Petits Creux & Grands Crus

Des nombreuses personnes ont profité des activités. Photo : Radio-Canada

Une réflexion à faire

Pas si vite, mets en garde le directeur général de la SDC Montcalm, Jean-Pierre Bédard.

Selon lui, si la fermeture quelques jours dans l'été est une bonne chose, une fermeture plus fréquente peut amener son lot de complications, particulièrement pour les résidents.

On espère pouvoir le faire plus souvent, mais il faut le faire de façon concertée et s'assurer que tout le monde va en bénéficier adéquatement [...] que ça ne causera pas de problématique au niveau de la circulation auto , ajoute-t-il.

La SDC Montcalm souhaite travailler avec la Ville et mettre la main sur des données sur les flux de circulation piétonne et automobile. Elle évoque aussi un projet mitoyen plus permanent, comme la mise en place d'un sens unique.

D'après un reportage de Félix Morrissette-Beaulieu