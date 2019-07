Poursuite des recherches pour retrouver le fondateur de Savoura et son fils

Les recherches aériennes ont repris samedi avant-midi pour retrouver Stéphane Roy, le président de Sagami-Savoura, et son fils de 14 ans, portés disparus en hélicoptère depuis trois jours.

Ce sont les Forces armées canadiennes qui coordonnent les recherches aériennes, auxquelles collabore la Sûreté du Québec (SQ).

Selon la sergente Hélène Nepton de la SQSûreté du Québec , le ciel était voilé au lever du jour à Mirabel, dans les Laurentides, ce qui explique pourquoi la reprise des recherches aériennes a un peu tardé.

Stéphane Roy et son fils ont décollé de la municipalité de Lac-De La Bidière, dans les Hautes-Laurentides, mercredi dernier vers 12 h 30, dans le cadre d'un voyage de pêche. Ils devaient revenir à Sainte-Sophie, dans la couronne nord de Montréal.

À ce jour, les autorités n'ont trouvé aucune trace de l'hélicoptère R44 piloté par M. Roy, un pilote d'expérience selon la direction de son entreprise.

Une page Facebook dédiée aux recherches a été créée, et un appel a été lancé aux pêcheurs et villégiateurs en forêt pour qu'ils gardent l’œil ouvert entre Lac-De La Bidière et Sainte-Sophie.

La famille lance aussi un appel à bénévoles, plus précisément aux pilotes d'hélicoptères qui souhaitent se joindre aux recherches à partir de Sainte-Sophie, où des instructions leur seront données.

Pour sa part, la SQSûreté du Québec compte un poste de commandement à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, pour recueillir les informations du public.

Un avion Hercules et trois hélicoptères Griffon ont été utilisés par l'armée canadienne pour appuyer les recherches menées par les civils et les organisations de secours, selon le capitaine Trevor Reid, en entrevue depuis Trenton, en Ontario.