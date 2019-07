De l’aide pour les cyberdépendants maintenant disponible à Sept-Îles

Le centre d'intervention le Rond-Point s'est posé la question. La réponse est à l'origine d'un nouveau service en cyberdépendance, un phénomène encore nouveau et méconnu.

Le Centre d'intervention le Rond-Point à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Par rapport à toute la relation qu'on a avec le téléphone intelligent, l'ordinateur qui est omniprésent et quand ce n'est pas accessible, on est un peu dépourvus et démunis , note le directeur du centre d'intervention le Rond-Point, Jean-François Albert. Ça a été un peu ça l'élément déclencheur.

Dès l'ouverture de l'appareil, plusieurs options sont offertes pour stimuler l'utilisateur. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Depuis le début du mois de juillet, deux intervenants du Rond-Point offrent des activités de formation, de sensibilisation et d'accompagnement individuel pour aider les personnes cyberdépendantes.

Dès cet automne, on va finaliser et peaufiner nos outils pour pouvoir faire de la prévention autant dans le milieu communautaire, [les] milieux institutionnels, [et les] milieux de travail où le téléphone intelligent est omniprésent et aussi aux parents , précise Jean-François Albert.

Jean-François Albert est le directeur du Centre d'intervention le Rond-Point. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le phénomène est encore méconnu, mais selon le directeur du Rond-Point, des premières données montrent que 18 % des gens sont à risque de développer une cyberdépendance. Et aucun groupe d'âge n'est épargné.

Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Ça fait partie de notre travail, ça fait partie de nos habitudes sociales, donc de faire une ligne entre problématique et pas problématique, ça devient difficile , souligne l'agente de relations humaines au programme dépendance du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Janie Goulet-Rock.

L'agente de relations humaines au programme dépendance du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Janie Goulet-Rock. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On y va vraiment avec une souffrance significative dont "je ne suis plus capable de remplir mes obligations à l'école ou au travail" , illustre Janie Goulet-Rock. Il va y avoir des symptômes de manque, comme d'autres types de dépendance.

Un service bien accueilli

Selon moi, c'est un problème qui va devenir de plus en plus commun vu qu'on est de plus en plus exposés à de nouvelles technologies et ça peut les aider , indique pour sa part Cédric Vibert, un des organisateurs du SLAN Révolution 2019, une compétition de jeux vidéo.

Un des organisateurs du SLAN Révolution 2019, Cédric Vibert Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Je n'ai vu personne qui était vraiment dépendant à l'événement du SLAN , mentionne Cédric Vibert. Tout le monde était content et jouait ensemble, il n'y a pas eu de problème particulier. Selon moi, c'est un problème qui se manifeste chez les gens, chez eux, comme les autres dépendances.

L'aide offerte aux personnes cyberdépendantes est encore limitée sur la Côte-Nord. Les personnes qui ont besoin d'une thérapie, par exemple, doivent encore être redirigées dans des centres spécialisés en dépendance à l'extérieur de la région.

D’après le reportage de Laurence Royer