Un comité citoyen pour défendre les droits des usagers de la STTR

Moins d'une semaine après l'instauration du nouveau plan de la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) qui a suscité beaucoup de mécontentement , des usagers se réunissent et veulent créer un comité citoyen permanent.

Retards des autobus, changements de trajets, difficulté dans les transferts : plusieurs usagers ont eu une dure semaine avec le nouveau plan de la STTRSociété de Transport de Trois-Rivières .

Hélène Gauron, l'instigatrice du projet, souhaite rallier une dizaine de personnes qui pourront faire valoir les droits des personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées qui sont grandement affectées par ces changements.

Selon elle, ce serait une solution parfaite pour se faire entendre de façon structurée devant la STTRSociété de Transport de Trois-Rivières .

Hélène Gauron espère que les représentants de la STTRSociété de Transport de Trois-Rivières accepteront de discuter des modifications et des améliorations au réseau.

[Ce sont] les drames humains en arrière dont on ne parle pas du tout. Quand vous choisissez votre appartement, vous choisissez en fonction du réseau. Il y a des gens qui ont signé leur bail en mai pour se rendre compte qu'[ils] n'[ont] plus d'arrêt, dont une dame de 76 ans qui n'a plus d'arrêt pour aller chercher ses petits-enfants , indique-t-elle.