Un agriculteur de Sainte-Germaine-Boulé finaliste d'un concours de la relève agricole

Le concours de la Financière agricole du Québec est destiné à la relève agricole.

Maxime Bégin a été sélectionné cette semaine pour représenter l'Abitibi-Témiscamingue.

La ferme bovine et de production de maïs sucré qu'il possède avec son frère a démarré ses activités en 2012.

Je suis bien heureux de faire partie des 10 finalistes du Québec, dit-il. Il y a les autres finalistes, chacun dans sa gamme de production, nous on représente fièrement l'Abitibi-Témiscamingue. On espère pouvoir se démarquer. On n'a pas fait ça pour le concours, mais pour la reconnaissance. C'est quand même encourageant d'être dans le top 10 au Québec, ça donne une belle tape dans le dos et de souligner nos efforts.

Maxime Bégin explique qu’il n’a pas cessé de faire évoluer sa production depuis son lancement en affaires.

Moi et mon frère on est assez dynamiques, on aime ça innover et toujours trouver des éléments pour s'améliorer et essayer d'atteindre des niveaux d'excellence supérieurs que ce soit dans la production végétale ou bovine, dit-il. On a essayé de diversifier notre production avec notamment le maïs sucré qu'on a réussi à commercialiser, je pense que notre côté innovateur, créateur et notre dynamisme ça doit nous aider à nous démarquer.

Les lauréats qui seront dévoilés le 27 novembre prochain à Drummondville se partageront plusieurs prix en argent.

Le concours qui a été lancé 2005 a permis à plus de 375 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.