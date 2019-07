Le cirque à Montréal, pas seulement un festival, un marché international

La métropole est une plaque tournante de l'industrie du cirque.

Le Marché international du cirque contemporain a reçu des diffuseurs et des créateurs de partout dans le monde, pour réseauter et planifier les tournées et spectacles qui seront présentés dans deux ans.

Pendant quatre jours, cette grande rencontre a reçu 250 professionnels de 25 pays.