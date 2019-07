Problèmes d’érosion à La Baie

Dans le chemin des Battures, par exemple, l’érosion est très concrète.

Il y a des détachements de sol, on perd énormément de terrain [...] Les marées sont de plus en plus hautes, avec des vagues, beaucoup de vent, c'est ça qui occasionne l'érosion , affirme un résident du secteur, Georges Sévigny, qui a dû reculer sa remise de quelques mètres pour éviter qu’elle ne tombe.

Il y a quelques années, la Ville de Saguenay a aidé plusieurs propriétaires en faisant de l'enrochement, mais voici que le problème commence à réapparaître chez d'autres résidents.

Le conseiller municipal Raynald Simard explique que l'obligation des municipalités est d'abord d'écarter les menaces pour les humains.

Ensuite, on réfère le dossier au ministère de la Sécurité civile qui, lui, a des enveloppes disponibles, soit pour une correction de la berge ou soit pour une expropriation , indique-t-il.

Les berges sont grugées toujours un peu plus dans le chemin des Battures. Photo : Radio-Canada

D’autres problèmes

À l’embouchure de la rivière à Mars, Saguenay veut réparer des enrochements.

Il faudra aussi refaire une portion de la piste cyclable lors du réaménagement du site de la Consol.

Finalement, le ministère des Transports doit réaliser des travaux d’enrochements près du mont Bélu cet automne.

D’après le reportage de Gilles Munger