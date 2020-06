Alertes et veilles d'orages violents dans le sud du Manitoba

Elles sont en vigueur pour les secteurs de :

Bissett - Victoria Beach - parc provincial de Nopiming - Pine Falls;

Brandon - Neepawa - Carberry - Treherne;

Dugald - Beausejour - Grand Beach;

Minnedosa - parc national du Mont-Riding;

Morden - Winkler - Altona - Morris;

Portage la Prairie - Headingley - Brunkild - Carman;

Selkirk - Gimli - Stonewall - Woodlands;

Sprague - forêt provinciale Northwest Angle;

Sainte-Rose - McCreary - Alonsa - Gladstone;

Steinbach - St-Adolphe - Emerson - Vita - Richer;

ville de Winnipeg;

Whiteshell - Lac du Bonnet - Pinawa.

Des vents violents et de la grêle pourraient entraîner des blessures et causer des dommages aux propriétés, par endroits. Le vent pourrait également soulever des objets non fixés et casser des branches d'arbres.