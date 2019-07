Un Roi lion visuellement impressionnant, mais moins enchanteur

Radio-Canada

Un des films les plus attendus de l’été, Le roi lion, version 2019, prend l’affiche jeudi prochain. Cette semaine, plusieurs critiques ont eu l’occasion de voir ce classique revisité en prises de vue réelles. Si le réalisme des images très réussies techniquement émerveille et bluffe, le film peine à susciter des émotions aussi fortes que l’original.