Il y a 10 ans commençait une des plus longues grèves de l’histoire du Canada

Le 13 juillet 2009, quelque 3500 employés de la compagnie minière Vale Inco à Sudbury et Port Colborne, en Ontario, déclenchent une grève qui durera près d’un an, jusqu’à la signature d’un nouveau contrat de travail le 8 juillet 2010. Retour, 10 ans plus tard, sur la plus longue grève de l’histoire minière de Sudbury et son impact sur la communauté.