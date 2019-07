Un enfant autiste mordu par un chien à Lac Simon

Naomi Cheezo, 17 ans, est une amoureuse des animaux. Elle souhaite même étudier en santé animale. Pourtant, elle craint les chiens de sa communauté. L'enfant qui a été mordu cette semaine est le fils de sa cousine.

C'est quelque chose pareil. On ne se sent pas en sécurité quand on marche ici. Il y a trop de chiens.

Naomi Cheezo