Les Folies Grenouilles, c’est du sérieux!

C’est peut-être le festival le plus inusité de l’été. À Saint-Pierre-Jolys, on fait sauter des grenouilles depuis 50 ans dans le cadre d’une fête qui pendant une fin de semaine rassemble les villageois, mais aussi des gens d’un peu partout au Manitoba.

Vendredi, les amateurs de sauts de grenouilles sont attendus dans cette communauté du Sud-est manitobain pour partir à la chasse aux grenouilles.

Parce que ces batraciens qui seront au cœur des compétitions du lendemain, il faut bien commencer par les attraper.

Ils seront bien traités par le festival : Nos grenouilles, on les appelle nos athlètes. On en prend soin, on les nourrit, on leur donne de l’eau on s’assure qu’elles sont au frais , explique une organisatrice.

Ce rendez-vous qui tourne autour des grenouilles célèbre 50 ans de festivités cette année : ses tout débuts remontent à la visite de la reine Élisabeth, en 1969.

À Saint-Pierre-Jolys, des leaders communautaires étaient résolus à obtenir des organisateurs de la tournée royale qu’une communauté francophone figure sur l’itinéraire de la reine.

Ils ont réussi.

Et ils ont organisé une fête pour l’accueillir.

Le nom qui est resté reflète, avec humour, le surnom attribué à l’époque aux Canadiens français. Les French Frogs s’en sont amusés les premiers, en inventant les Frog Follies, ou Folies Grenouilles.

Si cet événement bon enfant n’a aucune prétention politique et accueille tous les festivaliers quelle que soit leur langue, il continue de rassembler les francophones de Saint-Pierre-Jolys qui, de génération en génération, perpétuent une tradition dont ils sont fiers.