Le pilote Robert Wickens fera un tour d'honneur au Honda Indy de Toronto ce week-end

Près d'un an après avoir subi une blessure très grave pendant une course de la série IndyCar, Robert Wickens sera de nouveau au volant d'une voiture sur une piste de course. Il effectuera un tour d'honneur dimanche avant le Honda Indy de Toronto à bord d'une voiture Acura NSX spécialement conçue pour qu'il puisse la piloter avec ses mains.

Robert Wickens a entamé sa rééducation à la suite d'une grave blessure à la moelle épinière avec des objectifs très audacieux. Il veut danser lors de son mariage, marcher sans qu'il ait l'air d'avoir déjà perdu l'usage de ses jambes et, bien sûr, piloter de nouveau une monoplace.

Les changements apportés à la voiture qu'il pilotera dimanche ont été effectués par le préparateur Arrow, le commanditaire de l'équipe Arrow Schmidt Peterson Motorsports pour laquelle Robert Wickens pilotait l'an dernier. En 2014, Arrow avait déjà préparé une voiture spéciale semi-autonome (SAM) qui avait permis au propriétaire de l'écurie, Samuel Schmidt, qui est paralysé du cou jusqu'aux pieds, de reprendre le volant.

Lors de son tour d'honneur devant ses partisans, Robert Wickens sera accompagné de sa fiancée Karli Woods dans le siège du passager. Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Robert Wickens a donné ses premiers coups de volant autour du parc des expositions de Toronto plus tôt cette semaine, lors d'une séance d'essais.

Je ne dirais pas que ça m'a procuré une bonne dose de confiance, parce que je n'ai jamais cru un instant que j'avais oublié comment piloter, a commenté Robert Wickens à l'Associated Press (AP). Mais, ça a évidemment été une journée chargée en émotions, de retrouver cette sensation de liberté et d'indépendance. Ça prendra du temps avant que je sois assez confortable pour piloter avec les manettes au volant.

Le fait d'être de retour dans une voiture m'a procuré une bonne dose de motivation pour continuer à m'améliorer. Robert Wickens, pilote

Les pourparlers ont commencé au cours de l'hiver entre M. Wickens et Arrow, qui a développé la technologie pour assister la conduite du pilote, sans pour autant la substituer, une nuance importante entre l'indépendance et l'automatisation.

Arrow a souligné que la voiture SAM avait permis à Samuel Schmidt de piloter dans les Rocheuses du Colorado lors d'une course promotionnelle sur l'Indianapolis Motor Speedway et même d'atteindre 305 km/h sur le tarmac de la base militaire Nellis au Nevada, soit un record de vitesse pour une voiture semi-autonome.

Robert Wickens durant sa rééducation, le 25 octobre 2018. Photo : Instagram-Twitter / Robert Wickens

Honda, le commanditaire principal de la course dimanche à Toronto, s'est joint au projet en mars après avoir rencontré Robert Wickens et Arrow lors de la première course de la saison en IndyCar. Le manufacturier japonais leur a procuré l'Acura NSX.

Ça m'a pris un peu de temps pour tout comprendre, a admis Robert Wickens à l'AP. Pour être franc, ce ne sont pas encore des réflexes conditionnés. Ce n'est que la première de nombreuses étapes pour maîtriser les modifications apportées à la voiture. Ce qu'Arrow est parvenu à accomplir en si peu de temps est remarquable, et ça m'a permis de piloter de nouveau. Donc c'est une situation gagnant-gagnant .

Le pilote a grandi à Guelph, à l'ouest de Toronto, et la course de ce week-end a lieu, en quelque sorte, dans sa cour. Il avait terminé sur la troisième marche du podium l'an dernier, l'un de ses cinq podiums au cours d'une première saison remarquable qui a été écourtée après six tours lors de sa 14e épreuve de l'année.

Le Canadien pilotait à Pocono, en Pennsylvanie, lorsqu'il a accroché la voiture d'un adversaire, propulsant son bolide contre la barrière de sécurité.

En conséquence, il a été paralysé de la taille aux pieds, en plus d'avoir subi une fracture thoracique à la colonne vertébrale, une autre au cou, plusieurs autres aux tibias et aux péronés ainsi que quatre fractures aux côtes et une contusion pulmonaire.

