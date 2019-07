Quand on voit une montagne qu'on n'arrive plus à gérer, c'est assez décourageant , déplore le président du CA de SOS Dépannage Moisson Granby, Sylvain Larivière.

Ce dernier affirme qu'une grande partie de la marchandise reçue ne peut pas être vendue en raison de son piètre état.

Il faut savoir que chez SOS, on ne fait pas la réparation des articles. Donc, ce que les gens nous apportent, le moins de manutention, le plus de profits, le plus de profits, le plus d'efficacité dans notre mission alimentaire... explique M. Larivière.

La population est donc invitée à mieux trier à la source, mentionne Sonia Nerbonne, employée de l'organisme.

Il y a encore beaucoup de choses qui sont à jeter, par exemple, des toutous, des poupées souillées, tachées ou moisies , dit-elle.

« C'est clair qu'il y a beaucoup de matériel qui ne fait pas l'affaire, ajoute à ses côtés sa collègue Annie Aubin. Je dirais qu'il y a à peu près 70 pour cent du sac qui n'est pas bon, qui est troué, qui est sale, qui est en mauvais état. Donc, c'est 70 pour cent qui s'en va au recyclage. »

Les marchandises rejetées transportées au recyclage ou à l'écocentre entraîneraient quant à eux des coûts annuels de 200 000$ dollars, estime SOS Dépannage.