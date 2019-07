Le Grand Vancouver a produit 1,1 milliard de déchets à usage unique en 2018

Selon une étude commandée par Metro Vancouver, les résidents de la région on jeté plus de 1,1 milliard de déchets à usage unique en 2018.

Parmi ces ordures : plus de 331 millions d'ustensiles;

plus de 250 millions de sacs de vente au détail en plastique, en papier et en matières compostables;

plus de 260 millions de verres;

et plus de 100 millions de pailles.

La gestionnaire du projet zéro-déchets de Metro Vancouver, Karen Storry, dit qu’une grande partie de ces déchets à usage unique aurait pu être compostée, puisqu’environ deux tiers de ceux-ci étaient en bois.

Une manière facile de réduire ses déchets est de tout simplement jeter ses baguettes dans un bac vert , explique Karen Storry.

Nos déchets sont composés de tellement de choses différentes, beaucoup d'éducation est nécessaire pour aider les gens à comprendre ce qui va dans chaque bac.

Selon Storry, presque la moitié des déchets à usage unique viennent des établissements commerciaux.

L’étude révèle que les sacs en plastique étaient les déchets à usage unique le plus fréquent dans les poubelles des foyers familiaux et que les ustensiles étaient les plus nombreux dans celles des commerces.

Avec les informations d'Estefania Duran, CBC