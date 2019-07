Un ours noir aperçu près de résidences à Saint-Marc-de-Figuery

Les agents de protection de la faune ont reçu plusieurs appels, dont certains vendredi matin.

La sergente Nancy Binette, de la section régionale de la protection de la faune à Rouyn-Noranda, indique que la présence d'ours a été signalée à la même période les années précédentes.

Il y en a toujours quelques-uns à ce temps-ci de l'année qui se rapprochent des maisons parce que c'est plus facile de trouver de la nourriture , indique-t-elle.

Une cage mise en place

Les agents sont allés sur place pour rencontrer les gens, leur donner de l'information et des dépliants pour savoir comment éviter les rencontres avec un ours. On a installé une cage vendredi matin pour essayer de le capturer et de le relocaliser à un autre endroit en forêt , précise Mme Binette.

Nancy Binette rappelle que pour éviter la présence des ours, il faut ranger les poubelles, la nourriture pour oiseaux et garder les animaux domestiques à l'intérieur.