Programme de remboursement des billets d'avion : 42 % du budget utilisé

À l'origine, le programme n'incluait pas l'Abitibi-Témiscamingue et les autres régions éloignées connectées au réseau routier.

Le programme de réduction des billets d'avion existe depuis une vingtaine d'années. Ce n'est que l'an passé que les régions-ressources ayant accès au réseau routier ont été ajoutées.

L'objectif était de permettre aux citoyens de se déplacer à moindres coûts et de stimuler la demande en transport aérien. Si on a plus de gens qui voyagent, on a plus de chances de réduire les prix , signale le relationniste du ministère des Transports (MTQ), Gilles Payer.

Le budget, avant la bonification de 2018, était de 1,2 million de dollars. Aujourd'hui il est plutôt de 9,2 millions de dollars.

Ceci dit, 46 % de l'enveloppe totale, soit 4,2 millions de dollars, a été utilisé.

Forcément, tout le monde n'est peut-être pas au courant des modalités du programme, de son existence ou de ses critères, alors le 4,2 millions de dollars, il faut le prendre avec cette vision-là d'une part , explique Gilles Payer.

C'était la première année du programme et le bilan 2018-2019 est le bilan d'une première année d'un programme bonifié , résume-t-il.

Gilles Payer précise que les clients ont cependant jusqu'à un an pour compléter leur demande de remboursement. Pour une première année, il se dit satisfait du résultat.

De toute évidence, le gouvernement a investi suffisamment d'argent, puisqu'elle n'a pas toute été dépensée. Nous sommes contents aussi de mettre en place un programme pertinent et utile aux citoyens. Il faut aussi comprendre qu'une projection du bilan pour l'année 2019-2020 va en augmentant, donc les gens l'utilisent davantage , s'est-il réjoui.

125 000 $ pour les Témiscabitibiens

En Abitibi-Témiscamingue, 914 demandes ont été faites, dont 836 demandes ont été acceptées, pour un total de 124 226 $. Il s'agissait de la première année d'admissibilité pour les voyageurs de la région.

Pour les voyageurs de l'Abitibi-Témiscamingue, 30 % du billet est remboursable jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 500 $. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, estime que ce montant devrait être augmenté.

Le 30 % c'est correct, mais c'est le plafond qu'il faudrait augmenter. Si le plafond augmentait, je crois qu'il y aurait plus de demandes , croit-il.

Pas de publicité pour le programme

Pour l'année fiscale 2018-2019, qui s'étire du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, moins de la moitié du budget alloué a donc été utilisé, mais le MTQ ne prévoit tout de même pas de campagne marketing ni de campagne de publicité pour le faire connaître davantage au grand public.

À notre avis, nous n'avons pas de publicité puisque le programme fonctionne déjà bien , fait valoir Gilles Payer.

Avant la bonification, le budget était de 1,2 million de dollars et nous redonnions plus de 1 million de dollars. Après la bonification, il a été propulsé vers 4,2 millions de dollars. À ce moment-ci, je crois que c'est hâtif de vouloir promouvoir un programme qui montre des signes d'enthousiasme , ajoute-t-il.