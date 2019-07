Un ruban bleu pour promouvoir l’achat local au Yukon

Le marché des fermiers Fireweed à Whitehorse a lancé la campagne du « Ruban bleu », pour sensibiliser le public et les entrepreneurs à acheter des produits locaux.

Les entrepreneurs qui s’approvisionnent localement sont invités tous les jeudis lors du marché à en faire la promotion avec le dessin d’un ruban bleu sur leur kiosque.

Le restaurant mobile Tum Tums met en valeur un menu composé principalement de produits cultivés au Yukon. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La responsable de la promotion pour le marché Fireweed, Cascia Krolczyk, croit important de souligner l’effort des entrepreneurs dans l’approvisionnement local dans un territoire où les denrées proviennent surtout de l’extérieur.

« Il s’agit de reconnaître tous les entrepreneurs locaux qui utilisent des produits locaux dans la préparation de leurs produits. C’est le concept du local qui soutient le local et nous voulons le mettre en valeur », explique-t-elle.

Le marché Fireweed se tient tous les ans depuis 2005, du mois de mai au mois de septembre, sur les abords du fleuve Yukon à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

L’agricultrice et restauratrice mobile Simone Rudge est particulièrement sensible à la cause, ayant été impliquée avec le commerce Farmer Roberts qui a depuis fermé boutique.

C’est très important de soutenir des fermes locales. C’est notre nourriture ici alors le plus qu’on peut encourager avoir de la nourriture qui est faite au Yukon, le mieux. Simone Rudge, propriétaire de Tum Tums

Richard Beaudoin, qui confectionne des produits de l’érable avec des saveurs locales, affirme que les Yukonnais sont déjà intéressés à l’achat de produits locaux. Mais selon lui, il faut encore les sensibiliser.

[Les Yukonnnais] sont sensibles, mais il faut aller les chercher. Il faut avoir une opportunité de mettre en valeur nos produits. Les Yukonnais sont fiers du Yukon et sont à l'affût de la créativité. Richard Beaudoin, propriétaire de Maple Rush

Participation encore faible

Cascia Krolczyk estime qu’environ 20 % des entrepreneurs du marché participent pour l’instant à cette campagne, qui en est à sa deuxième année d’existence.

Simone Rudge n’est pas étonnée par la faible participation. « C’est plus facile et c’est moins cher de trouver des choses qui ne sont pas locales. C'est un choix d'acheter localement seulement. »

Richard Beaudoin croit de son côté que le mouvement saura prendre en vigueur au fil du temps. « De voir ton voisin le faire, sans nécessairement vouloir le copier, c’est un incitatif [à lui emboîter le pas]. Il faut commencer quelque part. »