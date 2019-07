Revivre l’année 1989 avec Luc De Larochellière

Je me souviens, c’était à la place d’Youville en première partie de Maxime Leforestier, raconte-t-il. Je me souviens d’avoir croisé Renaud en coulisses. C’était un peu comme une espèce de naissance de ce qu'allait être ma vie au cours des trente années suivantes.

Ce sont de belles retrouvailles auxquelles Luc De Larochellière convie les festivaliers dimanche soir à l’Impérial de Québec, pour un autre FEQ. On est huit musiciens. Les huit musiciens qui étaient avec moi lors de la tournée de 1989 , dit-il fièrement. Parfois, François Pérusse se greffe même au groupe.

Il était mon bassiste. Je crois avoir cru comprendre que François allait venir faire son tour [à l'Impérial]. Luc De Larochellière

Pour l’auteur-compositeur-interprète, c’est une tournée qu’il fait par pur plaisir. Tout ça est venu de la réédition de l’album [Amère America]. L’album n’était plus disponible sur aucune plateforme, ni physiquement depuis une bonne quinzaine d’années.

Il a ressorti la liste des chansons qu’il avait interprétées à l’époque de la tournée et est allé chercher les mêmes musiciens. C’est comme remettre de vieux souliers qu’on n'a pas mis depuis longtemps et qui sont confortables, admet-il. Il y a un même plaisir. On a du plaisir à se retrouver et à faire ça... sinon, on ne le ferait pas.

Il adore l’expérience. Une expérience très centrée sur l'humain, estime-t-il.

Au programme de la soirée : Tout Amère America, un ou deux inédits et une grande partie de l’album Sauver mon âme.

Trente ans ont passé depuis la sortie de son premier album, mais les chansons d’Amère America non pas pris une ride. Il y en a qui travaillent fort pour que ces chansons-là restent actuelles , soutient-il.

Luc De Larochellière et ses musiciens seront à l'Impérial de Québec dimanche à 21 h 10 pour la dernière soirée du FEQ.