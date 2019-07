Saison de feux de forêt : ce qu'il faut faire avant, pendant et après un incendie

Le gouvernement albertain offre conseils et recommandations à prendre avant, pendant et après un feu de forêt.

Les feux de forêt ont la réputation de causer de sérieux dommages dans notre environnement et de mettre les populations en danger. Dans un souci de préparer ses citoyens à ce type de drame, le gouvernement de l’Alberta répertorie des informations pertinentes et des mesures à prendre pour faire face aux incendies d'envergure, sous un même portail web (Nouvelle fenêtre) .

Ce qu’il faut savoir avant un feu de forêt

L’été en Alberta est reconnu comme la saison des feux de forêt. Ils se manifestent généralement entre mai et septembre. Les feux de forêt sont plus fréquents au nord de l’Alberta, mais pas seulement.

Renseignements à l'intention des sinistrés

Avant qu’un feu de forêt survienne, il est recommandé de détecter les signes avant-coureurs. Les autorités locales, les organisations civiles et le gouvernement provincial recommandent aux individus se trouvant dans des zones en danger de consulter les mesures d’urgence.

Il s’agit notamment d’être à l’affût des nouvelles et de porter attention aux avertissements concernant les feux de forêt dans la région. Il est également recommandé d’apprendre à éviter les feux de forêt en écartant tous les produits inflammables et de nettoyer les arrière-cours.

Les autorités locales ont, dans la plupart des cas, déjà planifié les chemins d’évacuation. Il est fortement conseillé de consulter ces plans d’évacuation, plus fiables et plus susceptibles d’assurer votre sécurité, avant d’évacuer votre maison.

S'exercer aux techniques de sécurité incendie, préparer sa trousse d’urgence et assurer sa maison sont les autres choses à retenir.

Ce que votre trousse d'urgence doit contenir des aliments non périssables pour nourrir toute la famille;

une trousse de premiers soins ainsi que des médicaments;

des bouteilles d'eau (4 l par personne);

une radio et une lampe de poche qui fonctionnent avec des piles;

un sifflet;

des masques qui protègent contre la poussière;

des vêtements et chaussures de saison, ainsi que des couvertures;

une carte de la région;

de l'argent comptant et des documents d'identité ;

des sacs-poubelle.

Le site du gouvernement de l’Alberta fournit des informations mises à jour de façon quasi quotidienne, selon l’évolution de la situation sur le terrain.

Vous y trouverez, tout en haut de la page web, des informations sur les communautés touchées par des ordres d’évacuation en raison d’un brasier non maîtrisé. En bas de page figurent des informations qui concernent des personnes qui ont été évacuées et celles qui sont prêtes à retourner à la maison, ainsi que les programmes d’aide.

Connaître les ordres d’évacuations

Les alertes d'évacuations sont publiées de façon continue sur le site d’alertes d’urgence du gouvernement de l’Alberta. Les usagers ont la possibilité de s'abonner aux alertes, une bien meilleure manière de recevoir des alertes en temps réel sur les téléphones intelligents.

Les types d'alertes incendies alerte critique (rouge) : danger imminent

: danger imminent alerte informative (jaune) : soyez prêt et préparé

: soyez prêt et préparé alerte de test (vert) : test de système en cours

Si un avis d’évacuation est émis, votre premier réflexe sera de préparer le strict minimum, notamment les médicaments, les documents importants, tels que la police d’assurance, les pièces d’identité et faire le plein d'essence de votre véhicule.

Connaître l’évolution des feux

Le site web Alberta Wildfire (Nouvelle fenêtre) , autre site du gouvernement provincial, permet de suivre le travail des équipes de pompiers sur le terrain. Des informations plus détaillées sont accessibles en cliquant sur l’icône de feu correspondant au brasier ciblé.

Les récentes données des zones touchées par les feux de forêt. Photo : site web Alberta Wildfire

À distance : se protéger contre la fumée

Il est possible de sentir les effets d’un brasier dans l’air, même à des centaines de kilomètres. La fumée issue des feux de forêt réduit la qualité de l’air et la visibilité sur les routes.

Selon le niveau de qualité de l’air, il peut être possible de présenter des symptômes tels qu'une toux accrue, une irritation de la gorge, des maux de tête ou de l’essoufflement. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, telles que l'asthme, sont particulièrement à risque.

Les données sur la qualité de l'air de la Ville de Calgary, publiées par Environnement Canada. Photo : Environnement Canada

En cas de difficultés respiratoires, les autorités recommandent de trouver un endroit intérieur frais et ventilé.

Le site d’Environnement Canada (Nouvelle fenêtre) évalue le niveau de qualité de l’air. Il est recommandé au public de se familiariser avec la cote « air santé », une échelle établie par Environnement Canada pour évaluer les risques liés à la pollution de l’air.

Pour connaître l’évolution des vents à l’origine de la dispersion de la fumée, des cartes interactives sont disponibles sur le site Firesmoke.ca (Nouvelle fenêtre) .

Le retour à la maison

Les autorités locales ont la responsabilité de déterminer si la zone touchée par le brasier est hors de danger. Une fois qu’ils auront déclaré qu’il est maintenant sûr de regagner les maisons, vous devrez prendre de nouvelles mesures pour assurer la transition en douceur.

Avant le retour à la maison, pensez à prendre quelques articles de base qui vous seront utiles, tels que les gants, les lunettes étanches, les chaussures fermées, téléphone cellulaire, lampe de poche, eau, sacs-poubelle et la trousse de premiers soins.

Kelsey Thorne, dont la résidence a été détruite lors d'un feu de forêt dans la Première Nation d'Ashcroft, tient son chat dans ses bras. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les autorités recommandent également aux sinistrés d’effectuer le tour de leur maison à l’extérieur avant d'y accéder, l’objectif étant de noter toute anomalie liée à l'exposition de fils électriques, aux odeurs de gaz ou aux débris qui pourraient tomber.

Les animaux peuvent s'être réfugiés dans votre maison, votre garage ou vos dépendances. Laisser une porte ouverte pour permettre aux animaux de retourner seuls dans leur environnement naturel.